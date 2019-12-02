«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

«Спартак» на своем канале в Youtube опубликовал видео того, что осталось за кадром в матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1).

Единственный мяч в этой игре забил в свои ворота Илья Кутепов. На 49-й минуте у «Зенита» красную карточку получил Магомед Оздоев.

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