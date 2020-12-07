«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»
7 декабря 2020, 11:39
«Спартак» опубликовал видео, посвященное матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1). Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, еще гол забил Самюэля Жиго.
У «Тамбова» отличился Герман Онугха.
«Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» лишь по разнице мячей. «Тамбов» идет на15-й строчке.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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