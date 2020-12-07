«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Тамбовом»

«Спартак» опубликовал видео, посвященное матчу 17-го тура Тинькофф РПЛ с «Тамбовом» (5:1). Дубли оформили Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе, еще гол забил Самюэля Жиго.

У «Тамбова» отличился Герман Онугха.

«Спартак» набрал 35 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Зениту» лишь по разнице мячей. «Тамбов» идет на15-й строчке.