"Спартак" показал, что осталось за кадром игры с "Динамо"

Пресс-служба "Спартака" показала, что осталось за кадром матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). На ролике показано прибытие команды на стадион, предматчевая разминка, эмоции болельщиков, игроков и тренеров, а также отдельные моменты встречи.

Напомним, что это была первая нулевая ничья в этом сезоне. Теперь у обеих московских команд стало по 5 очков.

В 5-м туре РПЛ "Динамо" примет "Зенит" (суббота, 10 августа), а "Спартак" на выезде сыграет с "Ахматом" (воскресенье, 11 августа).

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