"Спартак" пока не комментирует слова представителя Карреры

Московский "Спартак" воздержался от комментариев по поводу слов официального представителя Массимо Карреры в России Тимура Гурцкая насчет приглашения клубом итальянца на игру с "Зенитом" (17 марта).

Каррера прилетел в Москву в понедельник. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором говорится, что "Спартак" приглашает Карреру на матч с петербургской командой – в президентскую ложу стадиона "Открытие Арена".

Гурцкая в интервью "СЭ" выразил надежду, что бывший главный тренер "Спартака" не отреагирует на приглашение клуба. По мнению Гурцкая, "Спартак", пригласив Карреру на встречу с "Зенитом", подстроился под ситуацию.

Спортивный директор красно-белых Сергей Родионов сказал "СЭ", что без согласования с пресс-службой на вопросы отвечать не будет. В пресс-службе "Спартака", в свою очередь, от комментариев по ситуации воздержались.