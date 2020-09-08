«Спартак» подаст апелляцию на решение комитета по этике по Федуну

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клуб оспорит решение комитета по этике РФС, который оштрафовал владельца клуба Леонида Федуна на 200 тысяч рублей и вынес ему предупреждение за высказывания в адрес судей после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

— Мы будем подавать апелляцию, — сказал Газизов.

После матча с «Сочи» Федун заявил через «СЭ»: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!». Впоследствии московская команда не стала сниматься с турнира.

Красно-белые занимают первое место с 14 очками в турнирной таблице РПЛ. (Виталий Айрапетов)