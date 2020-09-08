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«Спартак» подаст апелляцию на решение комитета по этике по Федуну

8 сентября 2020, 19:40
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клуб оспорит решение комитета по этике РФС, который оштрафовал владельца клуба Леонида Федуна на 200 тысяч рублей и вынес ему предупреждение за высказывания в адрес судей после матча 1-го тура РПЛ с «Сочи» (2:2).

— Мы будем подавать апелляцию, — сказал Газизов.

После матча с «Сочи» Федун заявил через «СЭ»: «Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен!». Впоследствии московская команда не стала сниматься с турнира.

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