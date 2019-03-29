"Спартак" почтил память Владимира Федотова

"Спартак" почтил память бывшего главного тренера команды Владимира Федотова. Он ушел из жизни 10 лет назад в возрасте 66 лет. Под руководством Федотова "Спартак" в 2006 году завоевал серебряные медали чемпионата России.

– 10 лет назад из жизни ушел бывший главный тренер "Спартака" Владимир Григорьевич Федотов. Под его руководством наша команда в 2006 году завоевала серебряные медали чемпионата России. Светлая вам память, Владимир Григорьевич..., – говорится в сообщении.

10 лет назад из жизни ушел бывший главный тренер #Спартак’а Владимир Григорьевич Федотов.



Под его руководством наша команда в 2006 году завоевала серебряные медали чемпионата России.



Светлая вам память, Владимир Григорьевич... pic.twitter.com/ReT3vYyxjo – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 марта 2019 г.

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