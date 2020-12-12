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«Спартак» почтил память Валентина Гафта, вспомнив его стихотворение о клубе

11:54
Валентин Гафт.
Валентин Гафт.
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«Спартак» принес соболезнования в связи со смертью актера и поэта Валентина Гафта.

Пресс-служба красно-белых вспомнила стихотворение Гафта, написанное в честь клуба.

«Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда «Спартак» на поле", — говорится в стихотворении Гафта, опубликованном в Twitter красно-белых.

Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет. Актер был болельщиком «Спартака».

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