«Спартак» почтил память Ильи Цымбаларя
28 декабря 2020, 11:50
28 декабря 2020 года исполняется 7 лет со дня смерти бывшего полузащитника «Спартака» и сборной России Ильи Цымбаларя. Московский клуб почтил память известного футболиста.
Цымбаларь прославился в «Спартаке», за который выступал с 1993 по 1999 годы. В составе красно-белых Илья шесть раз становился чемпионом страны и четырежды выигрывал Кубок России. В 1995 году Цымбаларь был признан лучшим футболистом по результатам опроса еженедельника «Футбол». Примечательно, что это случилось в единственный год за все время пребывания футболиста в «Спартаке», когда тот не стал чемпионом.
За сборную России Цымбаларь провел 28 матчей, забил 4 гола. Он был участником чемпионата мира 1994 года и чемпионата Европы 1996 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю