"Спартак" победил "Ахмат" в Грозном: много голов, потасовки, удаление

"Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 3:1 в матче 5-го тура чемпионата России. Команда Олега Кононова одержала вторую победу в турнире и прервала трехматчевую серию без побед.

В составе красно-белых дублем отметился полузащитник Зелимхан Бакаев – это его первые голы за "Спартак" в этом сезоне чемпионата страны. Также свой первый гол за "Спартак" забил форвард Андре Шюррле, вышедший на поле с первых минут.

Помимо немца, в стартовом составе вышли новички "Спартака" – полузащитник Гус Тил и форвард Джордан Ларссон.

Во втором тайме за две желтые карточки был удален автор единственного гола "Ахмата" в этом матче – Аблай Мбенг.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Ахмат" – "Спартак" – 1:3 (0:2)

Голы: Бакаев, 32 (0:1). Бакаев, 44 (0:2). Шюррле, 70 (0:3). Мбенг, 75 (1:3).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46).

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90).

Предупреждения: Тил, 7. Швец, 13. Мбенг, 75. Бериша, 80. Зобнин, 90.

Удаление: Мбенг, 77 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Сухой (Люберцы). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

11 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

"Ахмат" – "Спартак": все голы матча

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