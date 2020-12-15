«Спартак отправился в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Встреча пройдет 16 декабря на «Газпром Арене», начало — 20.00.

Напомним, что именно по этой причине красно-белые просили перенести разбирательство КДК РФС, на котором должна была рассматриваться ситуация, которая произошла после матча «Сочи» — «Спартак» (1:0).

Московский клуб направил в РФС письмо с просьбой перенести слушания, так как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не мог на них присутствовать.