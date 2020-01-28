«Спартак» отправился в Катар. С командой полетел 18-летний полузащитник Бакалюк

Сегодня утром футболисты, тренерский штаб и персонал «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Доху на второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает официальный сайт москвичей.

В Катаре красно-белые будут работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ. Изменение одно: с первой командой летит 18-летний полузащитник «Спартака-2» Никита Бакалюк.

?? «Спартак» отправился в Катар



В Дохе красно-белые будут работать в том же составе, что и на первом сборе в ОАЭ. Изменение одно: с первой командой летит 18-летний полузащитник @fcsm_youth Никита Бакалюк



Расписание сбора?https://t.co/lJKUR9MCf0#Спартак #КрасноБелыеСборы pic.twitter.com/ThsjJ4EDpO — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 28, 2020

Расписание игр с участием команды:

1 февраля — «Спартак» — «Ростов», 18.00 (мск).

5 февраля — «Спартак» — «Локомотив», 18.00 (мск).

8 февраля — «Спартак» — «Партизан», 14.00 (мск).