«Спартак» отправился на матч с «Уфой» без Тедеско
18 августа 2020, 15:45
Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что команда отправилась на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
В заявлении на официальном сайте красно-белых сообщается, что главный тренер Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины, командой руководить будет его помощник, Андреас Хинкель.
Тедеско уже пропустил встречу 2-го тура против «Ахмата» (2:0).
Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в среду, 19 августа, начало — в 16.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-18-spartak_otpravilsya_v_ufu/
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