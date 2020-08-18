«Спартак» отправился на матч с «Уфой» без Тедеско

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что команда отправилась на матч 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

В заявлении на официальном сайте красно-белых сообщается, что главный тренер Доменико Тедеско остался в Москве из-за перенесенной ангины, командой руководить будет его помощник, Андреас Хинкель.

Тедеско уже пропустил встречу 2-го тура против «Ахмата» (2:0).

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в среду, 19 августа, начало — в 16.00 по московскому времени.