«Спартак» оштрафован за нарушение зрителями санитарного регламента на матче против «Арсенала»
1 сентября 2020, 20:59
1 сентября состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 6-го тура Тинькофф-РПЛ.
По итогам матча «Спартак» — «Арсенал» московский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое нарушение обязательных требований Санитарного регламента РПЛ.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи