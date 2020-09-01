«Спартак» оштрафован за нарушение зрителями санитарного регламента на матче против «Арсенала»

1 сентября состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС по итогам 6-го тура Тинькофф-РПЛ.

По итогам матча «Спартак» — «Арсенал» московский клуб оштрафован на 20 тысяч рублей за массовое нарушение обязательных требований Санитарного регламента РПЛ.