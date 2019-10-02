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«Спартак» оштрафовали на 90 тысяч за матч с «Оренбургом»

15:35

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о штрафных санкциях по итогам матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (1:2).

— Болельщики «Спартака» скандировали кричалки, содержащие ненормативную лексику, за это московский клуб получил штраф в 70 тысяч рублей, за использование фанатами красно-белых пиротехники клуб получил еще один штраф в размере 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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