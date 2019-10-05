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«Спартак» опустился на 12-е место в чемпионате России

5 октября 2019, 21:16

«Спартак» после победы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» опустился на 12-е место в турнирной таблице.

Сразу у шести команд по 14 очков, однако красно-белые уступают всем им по дополнительным показателям.

Однако у «Спартака» игра в запасе — завтра он сыграет с «Краснодаром». В случае победы можно будет подняться на шестое место.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/?from=header-main-menu

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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