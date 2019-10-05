«Спартак» опустился на 12-е место в чемпионате России

«Спартак» после победы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» опустился на 12-е место в турнирной таблице.

Сразу у шести команд по 14 очков, однако красно-белые уступают всем им по дополнительным показателям.

Однако у «Спартака» игра в запасе — завтра он сыграет с «Краснодаром». В случае победы можно будет подняться на шестое место.