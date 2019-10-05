«Спартак» опустился на 12-е место в чемпионате России
5 октября 2019, 21:16
«Спартак» после победы «Оренбурга» и «Крыльев Советов» опустился на 12-е место в турнирной таблице.
Сразу у шести команд по 14 очков, однако красно-белые уступают всем им по дополнительным показателям.
Однако у «Спартака» игра в запасе — завтра он сыграет с «Краснодаром». В случае победы можно будет подняться на шестое место.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/?from=header-main-menu