«Спартак» опубликовал видео встречи команды с болельщиками

? Открытая тренировка красно-белых для владельцев сезонных абонементов



? Зрители на трибунах пообщались с командой, получили подарки, автографы и селфи. Очень много автографов и селфи! ?



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