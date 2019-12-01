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«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в победной раздевалке «Зенита»

1 декабря 2019, 22:06
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«Зенит» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0).

Заводилой сине-бело-голубых выступил нападающий Артем Дзюба: «Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а! Пацаны, браво мужики. Настоящая команда».

Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают»

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Зенит — Спартак

 

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«Зенит»
57.1%
«Локомотив»
9.6%
«Ростов»
7.0%
«Краснодар»
4.4%
ЦСКА
14.1%
Все же кто-то другой
7.7%
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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