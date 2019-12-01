«Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а!» Эмоции Дзюбы в победной раздевалке «Зенита»

«Зенит» опубликовал видео из раздевалки команды после победы в домашнем матче 18-го тура чемпионата России над «Спартаком» (1:0).

Заводилой сине-бело-голубых выступил нападающий Артем Дзюба: «Спартак» обыграли! Давай! А-а-а-а-а! Пацаны, браво мужики. Настоящая команда».

Дзюба — об оскорблениях с трибуны «Спартака»: «Одни лают и хрюкают, другие — берут и выигрывают»

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