«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежных команд

В матче 16-го тура молодежного первенства России «Спартак» выиграл у «Крыльев Советов» (4:2).

В составе победителей отличились Николоз Кутателадзе, Иван Репях (дважды) и Константин Шильцов. У «Крыльев» забивали Егор Голеньков и Артем Сапов.

Красно-белые набрали 29 очков и занимают третье место. У «Крыльев» столько же очков. По дополнительным показателям они идут вторыми.

Молодежные команды

16-й тур

«Спартак — мол.» (Москва) — «Крылья Советов — мол.» (Самара) — 4:2 (2:1)

Голы: Голенков, 6 (0:1). Кутателадзе, 39 (1:1). Репях, 44 (2:1). Репях, 61 (3:1). Сапов, 86 (3:2). Шильцов, 88 (4:2).

Удаления: Киселев (Крылья Советов — мол.), 56. Горбулин (Спартак — мол.), 69.

Судья: Труханович (Барнаул).

8 ноября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».