"Спартак" обыграл "Енисей" в молодежном первенстве

"Спартак" добился победы над "Енисеем" в матче 24-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (2:1).

В составе хозяев отличились полузащитник Илья Мазуров и форвард Данила Прошляков. У гостей забил нападающий Юрий Марин.

"Спартак" набрал 47 очков и поднялся на 2-е месте в турнирной таблице. "Енисей" с 25 баллами занимает 12-ю строчку.

Молодежные команды

24-й тур

"Спартак – мол." (Москва) – "Енисей – мол." (Красноярск) – 2:1 (0:0)

Голы: Мазуров, 51 (1:0). Прошляков, 57 (2:0). Марин, 71 (2:1).

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

19 апреля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".