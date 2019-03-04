"Спартак" объявил об уходе Леонида Трахтенберга

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об уходе Леонида Трахтенберга с поста директора департамента по связям с общественностью. Вчера он сообщил о намерении покинуть должность.

Как отмечается, руководство клуба удовлетворило просьбу Трахтенберга об отставке. Исполняющим обязанности директора департамента назначен еще один бывший журналист "СЭ" Филипп Папенков.

"Спартак" благодарит Леонида Трахтенберга за годы работы в должности главы департамента на благо красно-белых", – отмечается в сообщении.

Леонид Трахтенберг объявил об отставке с поста главы департамента "Спартака" по связям с общественностью