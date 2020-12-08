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«Спартак» объявил об уходе Газизова мемом из «Симпсонов»

8 декабря 2020, 19:18
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Удаленный пост.
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» иронично объявил об уходе Шамиля Газизова с поста гендиректора.

Шамиль Газизов.Газизов покинул «Спартак»

Непосредственно перед официальным сообщением красно-белые в Twitter выложили мем из мультсериала «Симпсоны», в котором дедушка Эйб Симпсон заходит в помещение и сразу же выходит обратно.

Таким образом «Спартак» намекнул на то, что Газизов продержался на своей должности совсем недолго — всего пять месяцев.

Красно-белые с 35 очками занимают второе место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ сезона-2020/21.

Через несколько часов аккаунт «Спартака» удалил этот пост.

Удаленный пост.
Удаленный пост.

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