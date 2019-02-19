"Спартак" объявил об уходе Давыдова

"Спартак" объявил об уходе нападающего Дениса Давыдова. Как информирует официальный сайт красно-белых, контракт с 23-летним россиянином был расторгнут по соглашению сторон.
💬 Денис Давыдов: "Спасибо #Спартак’у за все!"– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 февраля 2019 г.
Сегодня @fcsm_official и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.
Подробнее: https://t.co/yl4LpOla3u pic.twitter.com/E9J3briGCg
В сентябре 2015 года Давыдов дебютировал за основную команду и провел в общей сложности 37 матчей. На счету форварда один гол в чемпионате России - 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с "Динамо" (3:2).
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-02-19-denis_davydov_spasibo_spartaku_za_vse/
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