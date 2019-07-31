"Спартак" объявил об аренде Шюррле

"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на один сезон. За красно-белых немец будет выступать под 20-м номером.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за "Фулхэм", в составе которого провел 25 матчей и забил 6 мячей. Ранее он играл за такие клубы, как "Байер", "Челси" и "Вольфсбург".

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