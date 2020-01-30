«Спартак» объявил о трансфере Соболева

«Спартак» в своем официальном Twitter объявил о трансфере нападающего Александра Соболева. Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока.

Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Соболев будет выступать за красно-белых под номером 77.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.