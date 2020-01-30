«Спартак» объявил о трансфере Соболева
14:35
«Спартак» в своем официальном Twitter объявил о трансфере нападающего Александра Соболева. Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока.
Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Соболев будет выступать за красно-белых под номером 77.
В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.
? Добро пожаловать в «Спартак», Саша!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 30, 2020
?#Спартак #Соболев #БериВыше pic.twitter.com/uhwqDQFlC5
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