РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» объявил о трансфере Соболева

14:35
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Теги:

«Спартак» в своем официальном Twitter объявил о трансфере нападающего Александра Соболева. Арендное соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа трансфера игрока.

Соболев прибыл в Катар и присоединился к команде. Соболев будет выступать за красно-белых под номером 77.

В текущем сезоне Соболев провел 19 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах и забил 10 голов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир