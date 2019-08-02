"Спартак" объявил о переходе Ларссона

"Спартак" объявил о переходе форварда Йордана Ларссона. Детали сделки не сообщаются. Нападающий будет выступать под 23-м номером.
22-летний форвард – сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который известен по выступлениям за "Фейеноорд", "Селтик", "Барселону" и "Манчестер Юнайтед".
До матча с "Динамо" в субботу игрок проведет лишь одну тренировку в составе своей новой команды – она состоится сегодня. Также в пятницу красно-белые официально презентуют и Ларссона, и еще одного новичка Андре Шюррле.
В нынешнем сезоне Ларссон, который выступает за "Норчепинг", лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.
Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную национальную команду и провел за нее два матча.
🔥 Джордан Ларрсон – игрок "Спартака" 🔥– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019
Наш клуб согласовал со шведским "Норрчёпингом" условия перехода нападающего Джордана Ларссона.
🔴⚪ Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в "Спартаке"!https://t.co/8LZQYBX7Ps#Ларрсон #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/1U9iQZCn3j