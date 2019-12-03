«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что не может прокомментировать работу главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0) Виталия Мешкова, поскольку московский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию.

— На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию, — сказал Егоров. — После слов Тедеско о пенальти мы сразу отправили видео на проверку, но выяснилось, что «Спартак» хочет отправить видео еще нескольких моментов. Озвучить пока ничего не могу, поскольку нет решения экспертно-судейской комиссии. (Иван Торопцев)

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