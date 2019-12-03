РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча с «Зенитом»

14:19
Теги:

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, что не может прокомментировать работу главного арбитра матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (1:0) Виталия Мешкова, поскольку московский клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию.

— На сегодняшний момент «Спартак» собирается прислать письмо с подборкой видео, которое мы отправим на экспертную комиссию, — сказал Егоров. — После слов Тедеско о пенальти мы сразу отправили видео на проверку, но выяснилось, что «Спартак» хочет отправить видео еще нескольких моментов. Озвучить пока ничего не могу, поскольку нет решения экспертно-судейской комиссии. (Иван Торопцев)

Хачатурянц завтра проведет встречу с представителями клубов

Опрос

проголосовало: 42709
Все опросы
«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
50
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир