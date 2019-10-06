«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Краснодаром»

«Спартак» перед матчем 12-го тура чемпионата России против «Краснодара» на своем официальном сайте выступил с обращением к болельщикам. В нем клуб просит явиться на стадион заблаговременно и не использовать во время игры пиротехнических изделий.

— Во избежание очередей советуем прибывать ко входу на трибуну заблаговременно, — отмечается в сообщении. — Размеры разрешенной для проноса ручной клади составляют 40x40x45 см, однако мы настоятельно рекомендуем сдавать рюкзаки в камеру хранения. Иначе процедура досмотра может серьезно затянуться, и не все болельщики попадут на сектор к началу игры.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.