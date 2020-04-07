Экс-нападающий сборной СССР, олимпийский чемпион-1988 Юрий Савичев, который живет в Германии, в интервью «СЭ» высказал мнение о полузащитнике «Спартака» Андре Шюррле.

— Добротный футболист, чемпион мира, поигравший в «Челси», «Фулхэме», дортмундской «Боруссии», — отметил Савичев. — Может действовать, как на острие атаки, так и под нападающим.

Начал он в «Спартаке» бодро — забил, отдал несколько голевых передач. А потом заболел, скис и оказался в запасе. Думаю, что это издержки адаптации в новой команде и притирка к новым партнерам.

Хотя в 29 лет, да еще с таким опытом Шюррле просто обязан найти себя и выйти на свой уровень. Правда, мне не совсем понятно, почему он вдруг начал поговаривать, что через сезон-другой хочет завершить карьеру.

Вон Смолов в 30 рискнул поехать в «Сельту». Но «Спартак» ничем особенно не рискует, поскольку брал Шюррле в аренду. (Александр Львов)

С августа 2019-го чемпион мира-2014 провел в составе «Спартака» 18 официальных матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Шюррле может перейти в «Бешикташ»