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«Спартак» недоволен, что на Spotify нет песни МакSим «Знаешь ли ты?» в исполнении фанатов красно-белых

15 июля 2020, 17:38
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото Fanatik.ru.
Болельщики &quot;Спартака&quot;. Фото Fanatik.ru.
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«Спартак» в своем Twitter отреагировал на запуск в России сервиса Spotify. В клубе отметили, что в списке доступных песен нет композиции МакSим «Знаешь ли ты?» в исполнении фанатов команды.

«Ребят, все понимаем, у вас первый день, но классику надо добавить!», — говорится в сообщении.

Композиция стала неофициальным гимном болельщиков «Спартака» после того, как они исполнили ее в 2014 году в Казани во время матча с «Рубином» (0:4).

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