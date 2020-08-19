«Спартак» не проигрывает 4 матча подряд. Это самая продолжительная серия без поражений при Тедеско

«Спартак» в 3-м туре Тинькофф чемпионата России в гостях сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и продлил свою беспроигрышную серию до четырех матчей. Ранее в этом сезоне москвичи обыграли «Ахмат» (2:0), не выявили сильнейшего во встрече с «Сочи» (2:2), а также были сильнее «Рубина» (2:1) в концовке прошлого розыгрыша РПЛ. Стоит отметить, что для красно-белых это самая продолжительная серия без поражений, с тех пор как команду возглавил Доменико Тедеско.

Отметим, что немецкий специалист пропустил два последних матча команды, так как заболел ангиной. Его замещал его помощник Андреас Хинкель. (Денис Аль-Юсифи)

Самые продолжительные беспроигрышные серии «Спартака» при Доменико Тедеско

Период Игры В Н Соперники С 22.07.2020 по 19.08.2020* 4 2 2 Рубин (г) — 2:1, Сочи (д) — 2:2, Ахмат (д) — 2:0, Уфа (г) — 1:1 С 19.10.2019 по 31.10.2019 3 2 1 Рубин (д) — 0:0, Локомотив (г) — 3:0, Ростов (д) — 2:1** С 14.03.2020 по 27.06.2020 3 2 1 Оренбург (г) — 3:1, Арсенал (г) — 3:2, Уфа (д) — 0:0

*Серия продолжается.

**Кубок России.