"Спартак" не продает Фернанду в Китай

Как стало известно "СЭ", в московский клуб не поступало предложений из Китая о продаже 26-летнего полузащитника Фернанду в одну из китайских команд, о чем в воскресенье сообщало бразильское издание Globo Esporte. На данный момент не соответствует действительности и названная в ряде СМИ сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Фернанду выступает за "Спартак" с июля 2016 года, выигрывал в его составе чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. В этом сезоне хавбек провел за красно-белых 20 официальных матчей, забив 1 мяч и отдав 2 голевые передачи. (Вячеслав Короткин)

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