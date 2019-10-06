РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» не был так низко со времен Романцева

6 октября 2019, 22:20
Теги:

После 12 туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Последний раз красно-белые находились так низко по прошествии этого отрезка под руководством Олега Романцева в сезоне-2003, тогда москвичи даже набрали на очко меньше. Также «Спартак» второй раз в российской истории проиграл половину из 12 стартовых матчей чемпионата страны. В прошлый раз подобное происходило в сезоне-2004, когда командой руководил итальянец Невио Скала. (Денис Аль-Юсифи)

Худшие 12 туров в российской истории «Спартака»

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Место

Итоговое место

2003

Олег Романцев

3

4

5

14-17

13

12-е

10-е

2019/20

Олег Кононов (11), Сергей Кузнецов (1)

4

2

6

13-15

14

12-е

?

2004

Невио Скала

4

2

6

21-24

14

9-е

8-е

2014/15

Мурат Якин

5

4

3

17-16

19

9-е

6-е

2010

Валерий Карпин

4

4

3

14-12

16

8-е

4-е

2011/12

Валерий Карпин

5

2

5

11-14

17

8-е

4-е*

*По итогам 30 туров

Краснодар — Спартак

Чемпионат России: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 48205
Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: он — следующий тренер




Прямой эфир
Прямой эфир