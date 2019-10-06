«Спартак» не был так низко со времен Романцева

После 12 туров «Спартак» имеет в своем активе 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Последний раз красно-белые находились так низко по прошествии этого отрезка под руководством Олега Романцева в сезоне-2003, тогда москвичи даже набрали на очко меньше. Также «Спартак» второй раз в российской истории проиграл половину из 12 стартовых матчей чемпионата страны. В прошлый раз подобное происходило в сезоне-2004, когда командой руководил итальянец Невио Скала. (Денис Аль-Юсифи)

Худшие 12 туров в российской истории «Спартака»

Сезон Тренер В Н П М О Место Итоговое место 2003 Олег Романцев 3 4 5 14-17 13 12-е 10-е 2019/20 Олег Кононов (11), Сергей Кузнецов (1) 4 2 6 13-15 14 12-е ? 2004 Невио Скала 4 2 6 21-24 14 9-е 8-е 2014/15 Мурат Якин 5 4 3 17-16 19 9-е 6-е 2010 Валерий Карпин 4 4 3 14-12 16 8-е 4-е 2011/12 Валерий Карпин 5 2 5 11-14 17 8-е 4-е*

*По итогам 30 туров

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