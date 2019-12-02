«Спартак» не будет штрафовать Тедеско за поведение в судейской после матча с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», руководство красно-белых не намерено применять санкции к главному тренеру Доменико Тедеско за разговор на повышенных тонах с арбитрами встречи 18-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) после ее окончания. Немецкий специалист зашел в судейскую комнату, где в резкой форме выразил свои претензии к рефери.

Не исключено, что эти действия Тедеско будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК РФС. В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента за оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча может быть

наложен штраф в 100 тысяч рублей.

После финального свистка Тедеско заявил, что в ворота хозяев не назначили «чистейший пенальти», имея в виду эпизод когда мяч попал в руку шедшему в подкат Ракицкому. (Вячеслав Короткин)

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