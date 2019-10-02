«Спартак» назвал имя нового исполнительного директора
17:34
К работе в должности исполнительного директора «Спартака» приступил Максим Власов, сообщает официальный сайт клуба.
«36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса.
Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-10-02-maksim_vlasov__ispolnitelnyy_direktor_spartaka/
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...