«Спартак» намерен договориться с Солтмурадом Бакаевым о новом контракте

В воскресенье, 5 января, в Telegram-канале «Футбольный Биги» появилась информация об интересе «Рубина» к полузащитнику «Спартака» Солтмураду Бакаеву. По данным источника, казанцы уже уведомили москвичей о намерении вступить в переговоры с 20-летним россиянином. Клуб из Татарстана имеет на это право, поскольку контракт хавбека с красно-белыми заканчивается менее, чем через полгода — 31 мая 2020-го.

Вместе с тем, по информации «СЭ», высшее руководство «Спартака» не хочет отпускать Бакаева-младшего в другую команду и намерено продлить с ним соглашение. Пока стороны не достигли договоренности, но, не исключено, что это произойдет до весны.

В текущем сезоне Солтмурад провел 3 матча за первый состав красно-белых, отдав в них 1 голевую передачу. Его старший брат Зелимхан в последнее время стал лидером «Спартака» и прошлой осенью дебютировал в сборной России. (Вячеслав Короткин)