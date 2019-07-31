"Спартак" намекнул на переход Шюррле. Видео

Официальный Twitter "Спартака" опубликовал новое видео. На кадрах видно, что футболист одет в черный костюм. Игрок заходит в раздевалку красно-белых и ставит на полку уменьшенную копию кубка чемпионата мира, что служит намеком на полузащитника Андре Шюррле.
Шюррле выиграл ЧМ-2014 в составе сборной Германии.
Позже стало известно, что "Спартак" официально арендовал хавбека дортмундской "Боруссии".
😏😏😏 pic.twitter.com/M9rgPym9Xc— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 31, 2019
"Спартак" объявил об аренде Шюррле
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