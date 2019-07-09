"Спартак" начал продажу билетов на матч с "Сочи"

"Спартак" в своем официальном Twitter объявил о начале продажи билетов на домашний матч 1-го тура премьер-лиги против "Сочи". Встреча пройдет 13 июля.

Продажа билетов пройдет в два этапа: 9 июля их смогут приобрести владельцы абонементов. С 10 июля по 13 июля включительно - все желающие.

⚡⚡ Началась продажа билетов на матч #СпартакСочи



Она пройдет в два этапа.



🔴 9 июля — приоритетная продажа для владельцев абонементов.



🔴 С 10 по 13 июля включительно — онлайн-продажа на сайте https://t.co/bTD0fMf3H6 для всех желающих.#cилавединстве #Спартак pic.twitter.com/FABaC2uraF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 июля 2019 г.

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