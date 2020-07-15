«Спартак» набрал дома 16 очков — худший результат в российской истории
В 15 матчах на стадионе «Открытие Арене» «Спартак» набрал 16 очков и сравнялся с «Динамо» и «Тамбовом» по домашним очкам в чемпионате-2019/20. Хуже всего на своем поле выступают «Крылья Советов», которым еще предстоит принять «Сочи» и «Оренбург».
Худшие домашние команды чемпионата-2019/20:
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Кр.Советов
|
14
|
2
|
5
|
7
|
13-18
|
11
|
Оренбург
|
15
|
3
|
4
|
8
|
13-19
|
13
|
Ахмат
|
15
|
2
|
8
|
5
|
13-21
|
14
|
Арсенал
|
15
|
5
|
3
|
8
|
21-24
|
15
|
Динамо
|
14
|
4
|
4
|
6
|
12-14
|
16
|
Спартак
|
15
|
4
|
4
|
7
|
14-16
|
16
|
Тамбов
|
14
|
5
|
1
|
8
|
18-17
|
16
|
Рубин
|
13
|
5
|
2
|
6
|
7-11
|
17
|
Урал
|
14
|
5
|
2
|
7
|
22-27
|
17
Этот результат оказался для «Спартака» худшим в российской истории. В провальном чемпионате-2004 под руководством Невио Скалы и Владимира Федотова красно-белые набрали 21 очко, в 2003 и 2008 годах = по 22. Лучше всего москвичи играли дома в чемпионском сезоне-2016/17. Тогда команда Массимо Карреры выиграла на своем поле 14 раз, уступив только «Уфе». (Кирилл Бурдаков)
Худшие домашние сезоны «Спартака»:
|
Сезон
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
2019/20
|
15
|
4
|
4
|
7
|
14-16
|
16
|
2004
|
15
|
6
|
3
|
6
|
22-20
|
21
|
2003
|
15
|
6
|
4
|
5
|
18-20
|
22
|
2008
|
15
|
6
|
4
|
5
|
20-19
|
22
|
2014/15
|
15
|
6
|
6
|
3
|
23-20
|
24
|
2018/19
|
15
|
7
|
3
|
5
|
19-16
|
24
|
2015/16
|
15
|
7
|
4
|
4
|
25-18
|
25
|
2002
|
15
|
9
|
1
|
5
|
22-18
|
28