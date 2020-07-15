РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» набрал дома 16 очков — худший результат в российской истории

15 июля 2020, 20:42
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В 15 матчах на стадионе «Открытие Арене» «Спартак» набрал 16 очков и сравнялся с «Динамо» и «Тамбовом» по домашним очкам в чемпионате-2019/20. Хуже всего на своем поле выступают «Крылья Советов», которым еще предстоит принять «Сочи» и «Оренбург».

Худшие домашние команды чемпионата-2019/20:

Клуб

И

В

Н

П

М

О

Кр.Советов

14

2

5

7

13-18

11

Оренбург

15

3

4

8

13-19

13

Ахмат

15

2

8

5

13-21

14

Арсенал

15

5

3

8

21-24

15

Динамо

14

4

4

6

12-14

16

Спартак

15

4

4

7

14-16

16

Тамбов

14

5

1

8

18-17

16

Рубин

13

5

2

6

7-11

17

Урал

14

5

2

7

22-27

17

Этот результат оказался для «Спартака» худшим в российской истории. В провальном чемпионате-2004 под руководством Невио Скалы и Владимира Федотова красно-белые набрали 21 очко, в 2003 и 2008 годах = по 22. Лучше всего москвичи играли дома в чемпионском сезоне-2016/17. Тогда команда Массимо Карреры выиграла на своем поле 14 раз, уступив только «Уфе». (Кирилл Бурдаков)

Худшие домашние сезоны «Спартака»:

Сезон

И

В

Н

П

М

О

2019/20

15

4

4

7

14-16

16

2004

15

6

3

6

22-20

21

2003

15

6

4

5

18-20

22

2008

15

6

4

5

20-19

22

2014/15

15

6

6

3

23-20

24

2018/19

15

7

3

5

19-16

24

2015/16

15

7

4

4

25-18

25

2002

15

9

1

5

22-18

28
Спартак — Ахмат

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 29285
Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир