«Спартак» может сыграть с «Зенитом» в Дубае

Как стало известно «СЭ», «Спартак» и «Зенит» планируют организовать контрольный матч в ходе подготовки к весенней части сезона-2020/21. Он состоится в начале февраля при условии, что петербуржцы проведут в Дубае и второй зимний сбор — первый пройдет там с 15 по 27 января.

Сейчас руководство невского клуба и тренерский штаб определяются, где команда будет работать в начале февраля — в ОАЭ или в Турции. Решение, в первую очередь, зависит от наличия качественных спарринг-партнеров.

Напомним, что москвичи запланировали в Эмиратах два первых сбора — с 14 по 24 января и с 28 января по 8 февраля. Уже известно, что одним из соперников россиян в Дубае станет «Пахтакор»: «Зенит» встретится с узбеками 24 января, «Спартак» — 30-го.

В этом розыгрыше РПЛ оба матчи между ними уже состоялись — 1:1 в Тушино и победа действующего чемпиона в Петербурге 3:1, поэтому спарринг в ОАЭ не нарушит планов клубов, которые весной могут пересечься только в Кубке России.

(Вячеслав Короткин)