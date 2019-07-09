"Спартак" ликвидирует медицинский департамент

Как стало известно "СЭ", в ближайшее время красно-белые откажутся из одной из клубной структур – медицинского департамента, который возглавляет Михаил Вартапетов. 58-летний специалист уйдет в отставку.

Руководить этим направлением работы в статусе главного врача команды станет 38-летний Михаил Бутовский, ранее трудившийся в ЦСКА, а сейчас, помимо деятельности в "Спартаке", помогающий Эдуарду Безуглову в сборной России. (Вячеслав Короткин)

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