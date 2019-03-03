"Спартак" – "Краснодар": ничья в Москве

"Спартак" и "Краснодар" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 18-го тура чемпионата России. В первом тайме на гол Зе Луиша ответил Маурисио Перейра. Дважды красно-белых спас каркас ворот. В добавленное время капитан гостей Александр Мартынович был удален за вторую желтую карточку.

"Краснодар" (34 очка) занимает второе место, отставание от лидера – "Зенита" – 3 балла.

"Спартак" (29 очков) обошел "Локомотив" и поднялся с пятой позиции на четвертую.

Чемпионат России

Премьер-лига

18-й тур

"Спартак" (Москва) – "Краснодар" – 1:1 (1:1)

Голы: Зе Луиш, 14 (1:0). Перейра, 25 (1:1).

"Спартак" (Москва): Селихов, Рассказов, Боккетти, Джикия, Айртон, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Гулиев, Зобнин, Ханни (Глушаков, 81), Зе Луиш, Луиз Адриану (Мелкадзе, 64).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Каборе, Газинский, Перейра (Олссон, 66), Вандерсон Масиэл (Скопинцев, 80), Сулейманов (Ари, 61), Классон.

Предупреждения: Ханни, 32. Мартынович, 49. Каборе, 52. Ари, 76.

Удаление: Мартынович, 90+4.

Судьи: Левников. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

3 марта. Москва. Стадион "Открытие Арена". 27662 зрителей.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам