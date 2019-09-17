«Спартак» и Венгер. «Зенит» и Кокорин. Мамаев нигде. Live Симонова и Егорова

Сегодня с 14.15 до 15.15 на YouTube-канале «СЭ» — онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

— Кого Леонид Федун выберет тренером после отставки Кононова

— Что произошло в матче «Спартак» — «Урал» — Крал, Тил и остальные

— «Динамо» снова не забило

— «Локо» без Миранчуков — что будет

— «Зенит» с Кокориным — зачем он нужен Семаку

— Мамаев и будущее

— выход из тюрьмы Кокориных и Мамаева — как все было обставлено

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