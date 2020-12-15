«Спартак» и «Тоттенхэм» поздравили Павлюченко с днем рождения

«Спартак» и «Тоттенхэм» в Twitter поздравили бывшего форварда Романа Павлюченко с днем рождения. Оба клуба приложили к поздравлениям видео самых ярких голов нападающего.

Во вторник, 15 декабря, спортсмену исполнилось 39 лет.

«Поздравляем нашего бывшего нападающего и желаем всего наилучшего! С днем рождения, СуперПав», — говорится в Twitter красно-белых.

«С днем рождения, Супер Пав», — написала пресс-служба шпор.

В составе «Спартака» футболист выступал с 2003-го по 2008 год и вместе с командой выиграл Кубок России сезона-2002/03. В 2008-м он перешел в «Тоттенхэм», в котором провел три года.

Роману Павлюченко — 39! ?



Поздравляем нашего бывшего нападающего и желаем всего наилучшего! С днём рождения, СуперПав ? pic.twitter.com/jN7hXRs30B — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020

В настоящее время Павлюченко продолжает карьеру в клубе ПФЛ «Знамя» из Ногинска.