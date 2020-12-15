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«Спартак» и «Тоттенхэм» поздравили Павлюченко с днем рождения

15 декабря 2020, 17:22
Роман Павлюченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Павлюченко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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«Спартак» и «Тоттенхэм» в Twitter поздравили бывшего форварда Романа Павлюченко с днем рождения. Оба клуба приложили к поздравлениям видео самых ярких голов нападающего.

Во вторник, 15 декабря, спортсмену исполнилось 39 лет.

«Поздравляем нашего бывшего нападающего и желаем всего наилучшего! С днем рождения, СуперПав», — говорится в Twitter красно-белых.

«С днем рождения, Супер Пав», — написала пресс-служба шпор.

В составе «Спартака» футболист выступал с 2003-го по 2008 год и вместе с командой выиграл Кубок России сезона-2002/03. В 2008-м он перешел в «Тоттенхэм», в котором провел три года.

В настоящее время Павлюченко продолжает карьеру в клубе ПФЛ «Знамя» из Ногинска.

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