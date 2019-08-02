"Спартак" и Тил: 10 миллионов за четыре года

Велика вероятность, что в ближайшее время 21-летний капитан АЗ Гус Тил заключит контракт на четыре года со "Спартаком". По данным наших коллег из Голландии, зарплата полузащитника в России составит 2,5 миллиона евро в год "чистыми" (после уплаты налогов). Примерно такие же условия предлагались и хавбеку ПСВ Гастону Перейро.

Вчера после ответного матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы "Хеккен" – АЗ (0:3) технический директор клуба из Алкмара Макс Хайбертс сообщил в интервью телеканалу Veronica, что переговоры со "Спартаком" идут успешно и сделка вот-вот будет оформлена. А сам Тил фактически попрощался с болельщиками, будучи замененным на 73-й минуте. (Александр Бобров)

Технический директор АЗ: "Сделка со "Спартаком" по Тилу вот-вот состоится" //

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