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«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

11 февраля 2020, 20:59
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«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью бывшего игрока красно-белых Валерия Рейнгольда.

Чемпион СССР 1962 года в составе «Спартака» скончался во вторник на 78-м году жизни.

?- ФК Спартак-Москва" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича, — говорится в сообщении «Спартака».

— Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича, — отмечается в сообщении сборной России.


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