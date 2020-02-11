«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Рейнгольда

«Спартак» и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью бывшего игрока красно-белых Валерия Рейнгольда.

Чемпион СССР 1962 года в составе «Спартака» скончался во вторник на 78-м году жизни.

?- ФК Спартак-Москва" выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича, — говорится в сообщении «Спартака».

— Не стало Валерия Рейнгольда. Легендарному спартаковцу и мастеру спорта СССР было 77 лет. Сборная России соболезнует родным и близким Валерия Леонидовича, — отмечается в сообщении сборной России.