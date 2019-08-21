РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Спартак» и должен обыгрывать детей!" Горлукович — о победе красно-белых над ЦСКА

10:19
Теги:

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака», бывший защитник Сергей Горлукович в интервью «СЭ» выразил мнение, что «Спартак» в матче 6-го тура против ЦСКА (2:1) был просто обязан побеждать.

— У ЦСКА серьезные проблемы с составом...

— Так «Спартак» и должен обыгрывать детей! Я о возрасте футболистов ЦСКА. Нужно отдать должное армейцам, что они так бьются и не теряются. Но объективно «Спартаку» и нужно было брать три очка.

— Но ведь не все там дети. Акинфеев, Мариу Фернандес.

— Вот там есть только два суперигрока для нашего чемпионата — Акинфеев и Мариу. Остальные — дети.

— А Влашич?

— Ну что он такое делает? Разве что-то особенное показывает? Я бы так не сказал.

— Как вам Чалов?

— Парень провел хороший прошлый сезон. Но в профессиональном футболе прошлым не живут. Есть сегодняшний день. То, что было вчера, никого не волнует. (Виталий Айрапетов).

Полностью интервью Горлуковича

Опрос

проголосовало: 5325
Все опросы
Кто забил лучший гол 6-го тура РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир