"Спартак" и "Динамо" - лидеры по убыткам за 2018 год среди российских клубов

"Спартак" и "Динамо" в 2018 году стали лидерами по убыткам среди российских футбольных клубов, сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что "Спартак", который в 2017 финансовом году показал лучшую среди российских клубов динамику роста выручки по РСБУ (+17 процентов), в 2018 году сократил этот показатель на 5 процентов - до 5,18 млрд с 5,46 млрд рублей. Клуб получил 878 млн рублей чистого убытка после 317 млн рублей прибыли в 2017 году.

У "Динамо" выручка в 2018 году упала до 1,7 млрд рублей с 2,4 млрд рублей в 2017 году, чистый убыток сократился с 1,48 млрд рублей до 1,1 млрд рублей. Также указано, что ЦСКА и "Зенит" увеличили выручку. При этом финансовая отчетность ряда клубов (в частности, "Локомотива") недоступна.

В четвертом туре чемпионата России "Динамо" примет "Спартак". Матч состоится 3 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.

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