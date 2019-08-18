«Спартак» готовится в полном составе к дерби с ЦСКА
18 августа 2019, 20:50
«Спартак» тренируется в полном составе перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых. Игроки под руководством главного тренера Олега Кононова провели предыгровое занятие на тренировочной базе около «Открытие Арены».
Форвард Эсекиэль Понсе пропустит игру из-за дисквалификации КДК РФС за удар ногой в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина в матче 4-го тура РПЛ (0:0).
Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, начало — в 20.00 (мск).
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https://spartak.com/news/2019-08-18-trenirovka_nakanune_derbi_s_tsska/
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи