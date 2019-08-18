«Спартак» готовится в полном составе к дерби с ЦСКА

«Спартак» тренируется в полном составе перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА, информирует официальный сайт красно-белых. Игроки под руководством главного тренера Олега Кононова провели предыгровое занятие на тренировочной базе около «Открытие Арены».

Форвард Эсекиэль Понсе пропустит игру из-за дисквалификации КДК РФС за удар ногой в грудь вратаря «Динамо» Антона Шунина в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

Дерби «Спартак» — ЦСКА пройдет в понедельник, 19 августа, начало — в 20.00 (мск).

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