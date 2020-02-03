«Спартак» еще не решил судьбу Мельгарехо

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с контрактами Андрея Ещенко, Артема Реброва и Лоренсо Мельгарехо.

— Как дела с продлением договора с Лоренсо Мельгарехо?

— Его контракт действует до лета. Пока однозначного решения по нему нет. После сбора встретимся с его представителями и обсудим.

— Также и с Ещенко?

— Андрей продлит контракт на один год. У нас есть два возрастных футболиста — Ребров и Ещенко, по обоим клубом приняты коллегиальные решения о заключении новых контрактов еще на год, потому что ребята очень хорошо влияют на коллектив. Они совсем разные по характеру, но оба очень важны для раздевалки.

Например, в том, что Максименко быстро прогрессирует, есть большая заслуга Реброва. Артем его поддерживает, дает советы и приносит спокойствие в нашу вратарскую линию. Саша чувствует в его лице надежный тыл, старшего товарища. Может и в раздевалке ребят успокоить, подойти, что-то посоветовать.

Ещенко всегда на позитиве, способен поддержать ребят, в нужный момент разрядить атмосферу в коллективе. Ему удается объединять иностранцев и россиян. У него есть опыт, он для команды — авторитет. Не как отец, а как старший брат.