«Спартак» примет участие в турнире в США, сообщает официальный Instagram клуба. Соревнования пройдут с 13 по 20 января 2020 года, соперниками красно-белых станут бразильские «Коринтианс», «Палмейрас», а также самый титулованный клуб Колумбии «Атлетико Насьональ». Турнир пройдет на 25-тысячном стадионе «Эксплория» во Флориде.

Напомним, что в составе «Палмейраса» выступает экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану, а за «Коринтианс» играет бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав.

— Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов, — приводит слова гендиректора «Спартака» Томаса Цорна Instagram клуба. — Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США.